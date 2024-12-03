ООО «ИНФАМЕД» опровергает назначение на пост управляющего директора Анны Розареновой

1 февраля 2024 года была опубликована новость с заголовком «Пост управляющего директора компании «ИНФАМЕД» заняла Анна Розаренова». По поступившей в редакцию 02 декабря 2024 года сведениям от ООО «ИНФАМЕД» данная информация является недостоверной и была предоставлена в адрес редакции неуполномоченным лицом. В штатном расписании компании ООО «ИНФАМЕД» отсутствует должность управляющего директора.

Самоуправные действия г-ки Розареновой Анны и группы лиц нанесли значительный ущерб деловой репутации компании ООО «ИНФАМЕД», привели к дезинформации общественности и попыткам подорвать финансовую стабильность ООО «ИНФАМЕД». Действия группы лиц (в том числе г-ки Анны Розареновой) квалифицируются как умышленные, направленные на причинение значительного материального ущерба. Компания продолжает функционировать в штатном режиме. Компания предпринимает все необходимые меры для привлечения виновных лиц к ответственности».

gxpnews