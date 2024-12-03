В Сеченовском Университете проводятся КИ трех онкопрепаратов ГК «Р-Фарм»

На базе Университетской клинической больницы №1 при Сеченовском Университете ведутся клинические исследования (КИ) инновационных противораковых медикаментов, созданных ГК «Р-Фарм». Специализированный Центр, образованный в результате сотрудничества университета и фармпроизводителя в конце 2022 года, сфокусирован на разработке и тестировании высокоэффективных онкологических препаратов отечественного производства.

За первый год функционирования Центра было инициировано четыре КИ, одно из которых уже успешно завершено. Речь идет об иммунотерапевтическом препарате для пациентов с метастатической меланомой — он уже получил регистрационное удостоверение Минздрава и вышел в реальную клиническую практику.

«Сейчас у нас продолжаются исследования еще трех таргетных препаратов, которые нацелены на мишени в опухолевых клетках при раке желудка, плоскоклеточном раке органов головы и шеи и раке молочной железы. Исследования этих лекарств могут завершиться уже к концу 2025 года», — заявила главный исследователь Центра Марина Секачева.

gxpnews