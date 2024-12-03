Во Владимире за 900 млн рублей организуют производство медицинских полимеров

На предприятии намерены выпускать медицинскую полимерную продукцию и фармацевтическую упаковку. Создать производство инвесторы планируют к концу 2026 года. Мощности будущего завода не раскрываются, запланировано создание 175 рабочих мест.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Вольгинский завод медицинских полимеров» зарегистрировано 20 ноября 2024 года во Владимирской области. Основным видом деятельности компании является производство медицинских инструментов и оборудования. Главным бенефициаром является Владислав Померанцев – у него 90%, остальные 10% принадлежат Максиму Дадеву.

По словам Александра Авдеева, на форуме власти также подписали соглашение с компанией «Эллара», инвестирующей 200 млн рублей в расширение действующего производства импортозамещающих фармацевтических субстанций. Работы планируют завершить до конца 2025 года и создать там 30 новых рабочих мест. Других деталей губернатор региона не привел.

ООО «Эллара», по информации СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано во Владимирской области в 2009 году. Компания занимается производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Бенефициаром является Виталий Боровиков.

Фармкомпания за последние три года показала почти трехкратный рост выручки – с 1,2 млрд в 2021-м до 3 млрд рублей в 2023 году. Соответствующую динамику обеспечило развитие сбыта в госпитальный канал, а также активизация работы с аптечной розницей. О том, как компания планирует развиваться дальше, в интервью издателю Vademecum Дмитрию Кряжеву рассказал директор «Эллары» Валентин Боровиков.