Большинство топовых фармдистрибьюторов активно наращивают рыночную долю

RNC Pharma опубликовала рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам трех кварталов 2024 года. Аналитики отмечают, что большинство топовых фармдистрибьюторов активно наращивают рыночную долю.

Cреднесрочные перспективы участников оптового звена в значительной степени определяются макроэкономикой и фискальной политикой государства и только затем уже рыночными процессами, пишут аналитики RNC Pharma. Речь идет о денежно-кредитной политике ЦБ, который для стабилизации инфляции последовательно поднимает ключевую ставку.

С точки зрения экономических процессов изменение ключевой ставки закономерно приводит к росту стоимости кредитов. Для бизнеса это означает не только риски приостановки инвестиционных проектов, но и проблемы в рамках операционной деятельности. За последние три года уже были примеры резкого роста ключевой ставки, но эти периоды продолжались 1—2 месяца и глобальных последствий для бизнеса не имели. В текущем году минимальное значение ставки фиксировалось на уровне 16%, а это уже иная картина, с которой участники рынка в современной истории еще не сталкивались.

Последствия тут могут быть не только в отношении вопросов кредитования, но и в части потребления. Растущие доходы населения будут оседать на депозитах, доходность которых тоже достигла рекордных значений. Все это не может не сказываться на активности потребления и в конечном счете на динамике рынка.

Проблемы привлечения капитала пока вполне успешно решаются в формате первичного размещения на бирже. В текущем году было сразу два таких примера, но оба касались деятельности производственных компаний, в частности IPO провели компании «Промомед» и группа «Озон Фармацевтика». Для большинства крупных оптовых компаний острой необходимости в аналогичных действиях нет, в большинстве своем они успели ранее реализовать крупные инфраструктурные проекты по созданию складских мощностей. Для точечных сделок в рознице пока хватает собственных средств, но исключать подобную вероятность в будущем было бы неправильно.

Причем сейчас именно фармритейл выступает основной точкой приложения инвестиционной активности. Во-первых, рынок активно растет, а во-вторых, здесь уже выстраивается своеобразная очередь из числа собственников, желающих выйти из бизнеса. Процесс стимулирует не столько ситуация на кредитном рынке, сколько грядущие изменения в фискальной политике, которые поставят на грань рентабельности целый пласт ритейлеров.

В итоге для крупных игроков формируется уникальная реальность, в рамках которой можно кардинально нарастить и региональное присутствие и объем операций. И некоторые дистрибьюторы уже сейчас выступают одной из ключевых консолидационных сил, впрочем, не всегда в формате покупок. Ассоциативный формат актуальности не теряет, хотя темпы этой активности за последние пару лет существенно снизились, а конкуренция обострилась.

TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка) в денежном выражении, по итогам I—III кв. 2024 года