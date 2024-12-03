RNC Pharma опубликовала рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам трех кварталов 2024 года. Аналитики отмечают, что большинство топовых фармдистрибьюторов активно наращивают рыночную долю.
Cреднесрочные перспективы участников оптового звена в значительной степени определяются макроэкономикой и фискальной политикой государства и только затем уже рыночными процессами, пишут аналитики RNC Pharma. Речь идет о денежно-кредитной политике ЦБ, который для стабилизации инфляции последовательно поднимает ключевую ставку.
С точки зрения экономических процессов изменение ключевой ставки закономерно приводит к росту стоимости кредитов. Для бизнеса это означает не только риски приостановки инвестиционных проектов, но и проблемы в рамках операционной деятельности. За последние три года уже были примеры резкого роста ключевой ставки, но эти периоды продолжались 1—2 месяца и глобальных последствий для бизнеса не имели. В текущем году минимальное значение ставки фиксировалось на уровне 16%, а это уже иная картина, с которой участники рынка в современной истории еще не сталкивались.
Последствия тут могут быть не только в отношении вопросов кредитования, но и в части потребления. Растущие доходы населения будут оседать на депозитах, доходность которых тоже достигла рекордных значений. Все это не может не сказываться на активности потребления и в конечном счете на динамике рынка.
Проблемы привлечения капитала пока вполне успешно решаются в формате первичного размещения на бирже. В текущем году было сразу два таких примера, но оба касались деятельности производственных компаний, в частности IPO провели компании «Промомед» и группа «Озон Фармацевтика». Для большинства крупных оптовых компаний острой необходимости в аналогичных действиях нет, в большинстве своем они успели ранее реализовать крупные инфраструктурные проекты по созданию складских мощностей. Для точечных сделок в рознице пока хватает собственных средств, но исключать подобную вероятность в будущем было бы неправильно.
Причем сейчас именно фармритейл выступает основной точкой приложения инвестиционной активности. Во-первых, рынок активно растет, а во-вторых, здесь уже выстраивается своеобразная очередь из числа собственников, желающих выйти из бизнеса. Процесс стимулирует не столько ситуация на кредитном рынке, сколько грядущие изменения в фискальной политике, которые поставят на грань рентабельности целый пласт ритейлеров.
В итоге для крупных игроков формируется уникальная реальность, в рамках которой можно кардинально нарастить и региональное присутствие и объем операций. И некоторые дистрибьюторы уже сейчас выступают одной из ключевых консолидационных сил, впрочем, не всегда в формате покупок. Ассоциативный формат актуальности не теряет, хотя темпы этой активности за последние пару лет существенно снизились, а конкуренция обострилась.
TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка) в денежном выражении, по итогам I—III кв. 2024 года
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
|I—III кв. 2024
|I—III кв. 2023
|1
|Пульс*
|Химки
|13,5
|11,4
|2
|Протек
|Москва
|12,9
|12,3
|3
|Катрен
|Новосибирск
|11,1
|10,5
|4
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|6,8
|6,2
|5
|БСС
|Санкт-Петербург
|3,9
|3,8
|6
|Ирвин 2
|Москва
|3,6
|2,4
|7
|Фармкомплект
|Нижний Новгород
|3,3
|2,9
|8
|Р-Фарм
|Москва
|3,1
|3,6
|9
|Фармимэкс*
|Москва
|2,3
|1,3
|10
|Фармперспектива*
|Самара
|2,0
|2,1
|11
|Агроресурсы*
|Кольцово
|2,0
|1,7
|12
|Ланцет
|Москва
|1,3
|1,0
|13
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,3
|1,4
|14
|Медэкспорт*
|Омск
|1,2
|1,8
|15
|Здравсервис
|Тула
|1,0
|0,6
|16
|АСФАДИС
|Москва
|0,8
|1,2
|17
|Северо-запад
|Санкт-Петербург
|0,8
|0,6
|18
|Медипал-Онко*
|Москва
|0,7
|0,6
|19
|Фармстор
|Москва
|0,6
|0,6
|20
|Евросервис
|Москва
|0,6
|0,6
|21
|Интерлек
|Москва
|0,5
|0,4
|22
|Нижегородская областная фармация*
|Нижний Новгород
|0,5
|0,6
|23
|Витта компани
|Москва
|0,4
|0,3
|24
|Фармацевт*
|Ростов-на-Дону
|0,3
|0,3
|25
|Мединторг*
|Москва
|0,3
|0,3
|* Экспертная оценка.
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
Фото: 123rf.com
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