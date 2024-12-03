Завод немецкой Bionorica под Воронежем приобрела фармкомпания ВТФ

Фармацевтическое предприятие «Бионорика фармасьютикалс» под Воронежем купил производитель БАД и лекарств ВТФ. Сумма сделки не разглашается. Завод построила немецкая компания Bionorica, но год назад решила продать его, ссылаясь на санкции.

Производитель биодобавок и лекарств ВТФ приобрел производственно-складской комплекс ООО «Бионорика фармасьютикалс», расположенный на территории индустриального парка «Масловский» в Воронежской области, об этом рассказали в пресс-службе компании-покупателя.

«Комплекс имеет передовую развитую инфраструктуру, оснащен современным производственным и лабораторным оборудованием, сертифицирован согласно требованиям GMP», — говорится в сообщении.

ВТФ благодаря сделке увеличит производственные мощности по выпуску препаратов как под брендом ВТФ, так и в рамках контрактного производства.

Как пишут «Ведомости», компания ВТФ стала собственником 100% долей в «Бионорика фармасьютикалс». Условия сделки не раскрыты. Известно, что в нее вошел участок площадью 12 га и здания недостроенного завода площадью около 9 тыс. м2.

Ранее «Бионорика фармасьютикалс» принадлежала немецкой компании Bionorica. В августе 2023 года Bionorica решила продать завод в Воронеже из-за санкционных ограничений, которые ввел Евросоюз в отношении России: ввоз в страну зарубежного сырья и специального оборудования, которые необходимы для выпуска лекарств, стал невозможен.

Завод в Воронеже начали строить в 2017 году, инвестиции в проект оценивали в 4,5 млрд руб. Компания успела ввести в эксплуатацию первую очередь проекта, но запустить его так и не удалось. Это связали с тем, что Bionorica столкнулась с проблемой длительного получения сертификатов на свои препараты. В 2021 году компания заморозила все работы на площадке.

Фото: bionorica.ru

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