Минздрав предложил изменить механизм финансирования лечения орфанных пациентов

В России может измениться механизм обеспечения лекарствами орфанных взрослых пациентов — Минздрав подготовил изменения в закон «Об основах охраны здоровья». Теперь нагрузка по обеспечению «редких» больных дорогими лекарствами будет лежать на федеральном бюджете, если сам регион не может оплатить лечение.

Минздрав разработал поправки в Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан» в части обеспечения лекарствами пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями. Проект документа проходит общественное обсуждение до 13 декабря.

Правительство получит полномочия «по утверждению порядка и случаев предоставления дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих орфанных заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности». Будет создан резервный механизм обеспечения таких пациентов «в случае, когда соответствующая обязанность, возложенная на субъект Российской Федерации, не может быть надлежаще исполнена, в том числе в связи с бюджетными ограничениями».

Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 января 2026 года.