Препарат Amgen снизил вес пациентов в среднем на 20% в ходе II фазы

Результаты II фазы испытаний препарата MariTide показали его способность снижать вес на 20% у пациентов без диабета. Несмотря на высокую эффективность и большой интервал между инъекциями, применение лекарства часто сопровождается возникновением тошноты и рвоты.

Amgen представила результаты II фазы клинических испытаний препарата от ожирения MariTide (cafraglutide).

Исследование проводилось в течение 52 недель среди 592 взрослых пациентов, которые получали лекарственное средство в разных дозировках — 140 мг, 280 мг, 420 мг ежемесячно, либо 420 мг раз в восемь недель. Сильнее всех похудели участники с ожирением или избыточным весом, не имеющие в анамнезе диабет 2-го типа, из группы, которой давали по 280 мг MariTide, — на 20%. В то же время диабетики смогли снизить вес в среднем на 17%.

Среди побочных эффектов препарата наиболее частыми были тошнота (у 70% испытуемых) и рвота (у 40%), которые проявлялись преимущественно в легкой форме после первой дозы. Как отмечается, проблемы с желудочно-кишечным трактом сохранялись минимум сутки, максимум — шесть дней, причем они проявлялись реже при постепенном повышении дозировки. Около 11% участников прекратили принимать MariTide из-за неблагоприятных последствий от его использования.