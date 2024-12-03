Правительство продлило переходный период для маркировки БАД и кожных антисептиков

Правительство продлило переходный период для маркировки биодобавок и средств для дезинфекции и кожных антисептиков. Ввод и вывод из оборота немаркированных БАД, произведенных в России и странах ЕАЭС по 28 февраля 2025 года, возможен до окончания их срока годности.

Правительство внесло изменения в некоторые нормативные акты по вопросам оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Утверждено соответствующее постановление № 1680 от 30.11.2024. Согласно документу, переходный период для маркировки биологически активных добавок к пище (БАД), а также дезинфицирующих средств для гигиены рук и кожных антисептиков продлевается до 28 февраля 2025 года.

Изменения вносят в постановление № 870 от 30.05.2023. Формулировку «кожные антисептики — дезинфицирующие средства» заменили на «средства для дезинфекции помещений, оборудования и инструментов, одежды и белья (за исключением средств для ветеринарного применения) и кожных антисептиков». Продавать нереализованные средства для дезинфекции можно до 31 августа 2025 года.