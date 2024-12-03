Аналитики сообщили о снижении аптечных продаж в ноябре

Динамика аптечных продаж в ноябре снизилась по сравнению с октябрем 2024 года и аналогичным периодом 2023 года, подсчитали аналитики. Руководители аптечных сетей в беседе с корреспондентом «ФВ» частично подтвердили этот тренд, сославшись на то, что у населения включился режим экономии в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране.

Что говорят аналитики

За девять месяцев 2024 года рынок аптечных продаж вырос на 15% в денежном выражении, а его объем в упаковках не изменился, заявила генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева, выступая на сессии Дискуссионного клуба в Пятигорске. Отрицательную динамику розничным продажам задают ОТС-препараты, сегмент рецептурных лекарств продолжает расти, в том числе и в упаковках.

«Если вы видите снижение динамики продаж в упаковках в ноябре, то мы эту тенденцию подтверждаем в масштабе всей страны», — сказала Ермолаева.

Как уточнили «ФВ» в AlphaRM, в октябре объем аптечных продаж составил 150,6 млрд руб. (почти 433 млн упак.), а с 1 по 17 ноября — 80,6 млрд руб. (228 млн упак.). Год назад — в ноябре 2023 года — было продано 430 млн упак. на 131,6 млрд руб.

Меняется и конъюнктура потребления. «Средняя стоимость упаковки за девять месяцев 2024 года выросла на 16%, а инфляция на лекарственные средства ниже 10%, — отметила Ермолаева. — Удорожание упаковки остается основным фактором, но кроме этого, потребители стали выбирать более дорогие препараты». В частности, отметила руководитель аналитической компании, такой тренд наблюдается в городах, где сосредоточены предприятия оборонного комплекса.

Что говорят аптеки

В аптечной сети «Ригла» продажи ноября как в денежном, так и в натуральном выражении относительно предыдущего месяца снизились — на 3,7 и 5,8% соответственно, рассказал коммерческий директор сети Илья Николаев. «Если сравнивать динамику «год к году», то она разнонаправленная: выручка увеличилась на 18%, а в упаковках зафиксировано -2%», — отметил он.

В ходе переговоров с производителями и поставщиками заметен тренд на ноябрьское падение продаж, подтвердил совладелец сети «Апрель» Вадим Анисимов. «Снизилось число болеющих ОРВИ, а пугающие новости заставляют людей экономить», — объяснил он, добавив, что в «Апреле» продажи в этот период показали прирост.

В аптеках «Гармонии здоровья» прирост продаж ноября к объемам октября составил 5%. «Это лучше среднемесячной динамики прошлых лет, которая составляет -3%», — рассказал директор головного офиса компании Сергей Мещан.

Фото: Ринат Васбеев



Ольга Коберник

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