Правительство анонсировало новый нацпроект «Биоэкономика»

В ближайшей перспективе ожидается запуск масштабных государственных инициатив по развитию стратегически важных секторов экономики России. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по технологическому лидерству, реализация этих проектов начнется с начала 2025 года — после их рассмотрения Советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Правительство определило восемь приоритетных направлений, где необходимо достичь технологической независимости от зарубежных поставщиков. В фокусе внимания находятся разработка инновационных материалов, развитие химической промышленности, модернизация производственных мощностей, энергетический сектор, космическая отрасль, транспортное машиностроение, здравоохранение и продовольственная безопасность, включая создание беспилотных авиационных систем гражданского назначения.

Премьер-министр подтвердил, что все необходимые финансовые ресурсы для воплощения намеченных планов уже заложены в государственном бюджете. Кроме того, ведется активная работа над созданием дополнительного национального проекта под названием «Биоэкономика». В его рамках планируется развертывание региональной инфраструктуры для переработки биологического сырья и внедрение передовых технологий в агропромышленном комплексе, природоохранной деятельности и фармацевтическом производстве.

«В течение нескольких месяцев мы подготовим еще один национальный проект — «Биоэкономика». И начнем строить инфраструктуру в регионах для использования биологического сырья, разрабатывать уникальные технологии, которые востребованы в сельском хозяйстве, экологии, при создании целого ряда лекарственных препаратов», — заявил Михаил Мишустин.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о ключевых аспектах нового нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». По словам замминистра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой, он станет катализатором развития генной инженерии – одного из направлений биотехнологии.

gxpnews