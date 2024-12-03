Участников картеля при поставке медизделий в Хабаровске оштрафовали почти на 42 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Хабаровскому краю оштрафовало семь компаний – участников картеля при поставке медицинских изделий в учреждения Дальневосточного федерального округа. Размер штрафа составил более 41,7 млн рублей.
«Хабаровское УФАС России выявило заключение антиконкурентного соглашения, которое охватило 647 государственных закупок. Признаки нарушений обнаружены на торгах при поставке медицинских изделий в бюджетные учреждения», – сообщили в управлении.
Речь идет об ООО «Спектр-ДВ», АО «Вектор-Бест-Амур», ООО «Медиас», ООО «Алеф», ООО «ВостокМедБизнес», ООО «Компания Дальмедикал», ООО «Медтехника-Сервис». По данным УФАС, картельное соглашение компании реализовывали с 2015 по 2023 год. Общая стоимость контрактов составила 373,5 млн рублей.
В результате было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий). Полученные штрафы направят в бюджет РФ. Материалы переданы правоохранителям, возбуждено уголовное дело.
Информация о возможном картельном сговоре при поставке медизделий по завышенным ценам в клиники Хабаровского края и всего Дальневосточного федерального округа появилась в середине июня 2024 года.
По информации СПАРК-Интерфакс, перечисленные компании зарегистрированы в Хабаровске. Основные направления деятельности – оптовая торговля фармацевтической продукцией и медизделиями, а также ремонт электронного и оптического оборудования.
Бенефициаром ООО «Спектр-ДВ» является Валерия Дунаевская. В 2023 году компания выручила 739,3 млн рублей, чистая прибыль составила 86,9 млн рублей. Компанией «Вектор-Бест-Амур» на 90% владеет АО «Вектор-Бест» и на 10% – трое граждан России. Выручка за 2023 год составила 337,6 млн рублей, чистая прибыль – 12,9 млн рублей.
Владельцем ООО «Медиас» является Олег Карпов. В прошлом году компания выручила 331,3 млн рублей, чистая прибыль была на уровне 15,4 млн рублей. ООО «Алеф» принадлежит Сергею Фолюшняку (98%) и Богдану Саранче (2%). Выручка за 2023 год составила 128,03 млн рублей, чистая прибыль – 14,3 млн рублей.
Компанией «ВостокМедБизнес» владеют Елена Струкова (66,6%) и Елена Князькина (33,4%). Выручка за 2023 год составила 81,8 млн рублей, чистая прибыль – 1,3 млн рублей. Также Елена Князькина является владельцем ООО «Компания Дальмедикал», выручка которого за 2023 год составила 47,7 млн рублей, чистая прибыль – 1,04 млн рублей. Елена Струкова владеет ООО «Медтехника-Сервис», в котором Князькина является генеральным директором. Выручка компании за 2023 год составила 31,4 млн рублей, убыток – 5,03 млн рублей.
Источник: УФАС по Хабаровскому краю
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