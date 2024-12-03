Участников картеля при поставке медизделий в Хабаровске оштрафовали почти на 42 млн рублей

«Хабаровское УФАС России выявило заключение антиконкурентного соглашения, которое охватило 647 государственных закупок. Признаки нарушений обнаружены на торгах при поставке медицинских изделий в бюджетные учреждения», – сообщили в управлении.

Речь идет об ООО «Спектр-ДВ», АО «Вектор-Бест-Амур», ООО «Медиас», ООО «Алеф», ООО «ВостокМедБизнес», ООО «Компания Дальмедикал», ООО «Медтехника-Сервис». По данным УФАС, картельное соглашение компании реализовывали с 2015 по 2023 год. Общая стоимость контрактов составила 373,5 млн рублей.

В результате было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий). Полученные штрафы направят в бюджет РФ. Материалы переданы правоохранителям, возбуждено уголовное дело.

Информация о возможном картельном сговоре при поставке медизделий по завышенным ценам в клиники Хабаровского края и всего Дальневосточного федерального округа появилась в середине июня 2024 года.

По информации СПАРК-Интерфакс, перечисленные компании зарегистрированы в Хабаровске. Основные направления деятельности – оптовая торговля фармацевтической продукцией и медизделиями, а также ремонт электронного и оптического оборудования.

Бенефициаром ООО «Спектр-ДВ» является Валерия Дунаевская. В 2023 году компания выручила 739,3 млн рублей, чистая прибыль составила 86,9 млн рублей. Компанией «Вектор-Бест-Амур» на 90% владеет АО «Вектор-Бест» и на 10% – трое граждан России. Выручка за 2023 год составила 337,6 млн рублей, чистая прибыль – 12,9 млн рублей.

Владельцем ООО «Медиас» является Олег Карпов. В прошлом году компания выручила 331,3 млн рублей, чистая прибыль была на уровне 15,4 млн рублей. ООО «Алеф» принадлежит Сергею Фолюшняку (98%) и Богдану Саранче (2%). Выручка за 2023 год составила 128,03 млн рублей, чистая прибыль – 14,3 млн рублей.

Компанией «ВостокМедБизнес» владеют Елена Струкова (66,6%) и Елена Князькина (33,4%). Выручка за 2023 год составила 81,8 млн рублей, чистая прибыль – 1,3 млн рублей. Также Елена Князькина является владельцем ООО «Компания Дальмедикал», выручка которого за 2023 год составила 47,7 млн рублей, чистая прибыль – 1,04 млн рублей. Елена Струкова владеет ООО «Медтехника-Сервис», в котором Князькина является генеральным директором. Выручка компании за 2023 год составила 31,4 млн рублей, убыток – 5,03 млн рублей.