Минфин доработал проект о применении правила «второй лишний» при госзакупках лекарств

В пояснительной записке к обновленному проекту Минфин указал, что тематическое уточнение было внесено в разрабатываемый регламент по предоставлению национального режима при осуществлении госзакупок по предложению Минпромторга и Минздрава РФ.

Также разработчик проекта предложил предоставлять преимущества заявкам с предложениями о поставке лекарств, производимых в государствах – членах ЕАЭС, с этапа синтеза молекулы действующего вещества перед заявками, содержащими предложение о поставке препарата из ЕАЭС, но без локализации всех стадий производства на территории Экономического союза. Преимущество будет составлять 15% у первой заявки перед второй.

Тем не менее при закупке препаратов, входящих в перечень СЗЛС, преимущества, по задумке Минфина, действовать не будут – побеждать в таких тендерах должны предложения с отечественной продукцией.

Документ в случае утверждения может вступить в силу 1 января 2025 года. Дату начала действия пункта о предоставлении преимущества компаниям из ЕАЭС, предлагающим поставить лекарство, производимое по полному циклу на территории Союза, Минфин предлагает отложить на 1 сентября 2025 года.

С этого же дня для подтверждения страны происхождения 33 медицинских товаров, для которых постановлением правительства № 617 от 30 апреля 2020 года установлено ограничение на закупку, если они имеют иностранное происхождение, Минфин предлагает требовать номер записи из реестра российской промышленной продукции, информацию о количестве баллов за выполнение на территории РФ соответствующих операций, на основе которых можно сделать вывод о производстве продукции в России, а также информацию об уровне радиоэлектронной продукции. Среди 33 медизделий оказались устройства для переливания кровезаменителей и инфузионных растворов, крови и ее компонентов, несколько видов контейнеров для хранения и транспортировки донорской крови, дыхательный контур для анестезиологического аппарата и аппарата ИВЛ, а также другая продукция.

Помимо этого, в проекте присутствует перечень товаров российского происхождения, для которых установлена обязательная минимальная доля закупки. В частности, в России должно производиться 90% закупаемой медицинской марли, 20% хирургических перчаток из резины и каучукового латекса, 10% медоборудования для облучения и электрической диагностики, 30% томографов, 75% рентгеноскопических аппаратов, 60% электрокардиографов, 95% холодильных и морозильных медицинских камер.

Проект правительственного постановления, который может распространить национальный режим на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также на закупку товаров отдельными видами юрлиц, Минфин представил в конце августа 2024 года. Однако в нем ведомство указало, что механизм «второй лишний» будет распространяться на все лекарственные препараты. Обеспокоенность отсутствием в проекте перечня лекарств, для закупки которых будет применяться предлагаемый порядок, выразили Ассоциация международных фармпроизводителей и Всероссийский союз пациентов. Организации, в частности, указывали на возможное появление дефицита препаратов и повышение их стоимости в случае принятия документа в изначальном варианте.

Уже в середине сентября текущего года стало известно, что Минфин доработал документ и согласовывает его с федеральными ведомствами, в том числе с Минпромторгом и Минздравом. Издание «РБК», ознакомившееся с новой редакцией проекта, пояснило, что механизм «второй лишний» будет выделять предложения о поставках отечественных препаратов из перечня ЖНВЛП, даже если их производство не локализовано в России до стадии синтеза молекулы действующего вещества. Тем не менее в опубликованной Минфином версии документа предложение о поставке препарата, синтез действующего вещества которого происходит не на территории ЕАЭС, приравнивается к предложению поставить иностранный препарат.