ФАС отклонила жалобу Sanofi на закупку аналога «Трикафты»

Комиссия ФАС по контролю закупок признала необоснованными жалобы «Санофи» на результаты аукционов по закупке лекарства от муковисцидоза. Центр лекобеспечения закупил «Трилексу» — аналог оригинального препарата «Трикафта». В «Круге добра» на прошлой неделе сообщили, что у некоторых детей лекарство заканчивается уже в последние дни декабря.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по контролю в сфере закупок признала необоснованными жалобы российского подразделения компании Sanofi (АО «Санофи Россия») на результаты аукционов по закупке препарата для терапии муковисцидоза с МНН ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ФАС. «По результатам рассмотрения жалоб АО «Санофи Россия» на действия заказчика ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» Минздрава России комиссией ФАС по контролю в сфере закупок принято решение о признании жалоб необоснованными», — указано в сообщении службы. Препарат, о котором идет речь, предназначен для лечения муковисцидоза у пациентов старше шести лет. Сейчас в России зарегистрированы два лекарства с МНН ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор: «Трикафта» американской компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated (дистрибьюцией в России занимается российская фармкомпания Sanofi), зарегистрированный в июне 2023 года;

«Трилекса» аргентинской компании Tuteur (представитель компании в России — ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК»), дистрибьютор — «Ирвин») был зарегистрирован 15 ноября.

Компания «Санофи» подала жалобу, в которой указала, что на участие в проводимом Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) аукционе было подано две заявки и победителем была признана компания «Ирвин» с препаратом «Трилекса». Однако, по мнению «Санофи», действия заказчика нарушают Закон о контрактной системе. Заявитель попросил разобраться и провести проверку повторно.

Тем временем в «Круге добра» сообщили, что у некоторых детей лекарство заканчивается уже в последние дни декабря. Руководство фонда в рамках экстренной встречи обозначило, что фонд готов выступить «голосом пациентов» и задать соответствующим организациям все вопросы по ситуации с лекобеспечением детей с муковисцидозом.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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