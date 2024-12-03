Устройство от Novocure увеличивает выживаемость при раке поджелудочной железы

Компания Novocure заявила, что ее экспериментальное устройство в сочетании с химиотерапией позволило увеличить продолжительность жизни пациентов с распространенной формой рака поджелудочной железы. Благодаря этому была достигнута основная цель исследования III фазы.

Принцип работы устройства, размещаемого на коже в проекции опухоли, основан на воздействии на электрические поля с целью уничтожения опухолевых клеток без повреждения близлежащих здоровых тканей.

По данным Novocure, применение устройства в сочетании с химиотерапией в ходе исследования способствовало увеличению продолжительности жизни в среднем на 16,20 месяца, тогда как при получении химиотерапии соответствующий показатель составили 14,16 месяца.

При этом были подтверждены данные по безопасности, полученные при проведении предыдущих клинических исследований.

Как сообщает Novocure, устройство также позволило увеличить показатели выживаемости в динамике. По прошествии 12 месяцев общая выживаемость, по данным производителя, увеличилась на 13%, а через 24 месяца — на 33%.

Novocure представит полные результаты исследования на предстоящей медицинской конференции. Кроме того, компания планирует подать заявку на регистрацию своей разработки в США, Европе, Японии и других странах.

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