Sanofi намерена инвестировать $1 млрд в производство инсулина в Пекине

Sanofi объявляет о своей крупнейшей инвестиционной сделке в Китае на фоне торговой напряженности между Китаем и ЕС, пишет Reuters. Так, французская компания планирует вложить €1 млрд ($1,05 млрд) в строительство новой базы по производству инсулина в Пекине, что станет ее крупнейшей единовременной инвестицией в стране.

Площадка, которая расположится в Зоне экономического и технологического развития Пекина, станет четвертой производственной и снабженческой базой Sanofi в Китае. Как говорится в источнике, Китай стремится укрепить экономические связи с отдельными членами Европейского союза, даже несмотря на то, что его торговые отношения с блоком из 27 стран испортились из-за проблем, включая обвинения в субсидировании китайским правительством электромобильной промышленности.

В понедельник на встрече с председателем Sanofi Фредериком Удеа в Пекине министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил, что Китай будет поддерживать все предприятия в равной степени в технологических инновациях и участии в рыночной конкуренции. Китай продолжит «открывать» свой рынок и стремится создать бизнес-среду для компаний, включая Sanofi, чтобы они могли работать и развиваться «спокойно», заявил Ван.

gxpnews