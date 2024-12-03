Переходный период для маркировки БАД и кожных антисептиков продлен до марта 2025 года

Правительство РФ утвердило постановление №1680 от 30 ноября 2024 года, которым вносятся изменения в ряд нормативных актов в области оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке. Документ продлевает переходные сроки для маркировки пищевых биодобавок (БАД) и антисептических средств до конца февраля 2025 года.

Изменения вносятся в постановления №870 от 30 мая 2023 года и №886 от 31 мая 2023-го. Обновленная редакция первого документа расширяет перечень дезинфицирующих средств, подлежащих маркировке. Теперь он включает не только кожные антисептики, но и средства для обработки помещений, оборудования, одежды и инструментов, за исключением ветеринарных препаратов. При этом реализация немаркированных дезинфицирующих средств разрешается до конца августа 2025 года.

Что касается БАД, то согласно изменениям в постановлении №886, допускается оборот немаркированных товаров отечественного производства и импортированных из стран ЕАЭС до истечения их срока годности, при условии, что они были произведены или ввезены до марта 2025 года.

gxpnews