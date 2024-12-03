RNC Pharma: расходы россиян на лекарства достигли исторического максимума

По данным аналитической компании RNC Pharma, совокупные расходы россиян на лекарственные препараты в октябре 2024 года установили новый исторический рекорд, составив 151,6 млрд рублей. За первые десять месяцев года объем розничного фармацевтического рынка достиг 1,33 трлн рублей, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Основным фактором роста стало повышение цен на лекарства, однако увеличение доходов населения также стимулировало переход к более дорогим препаратам.

«Результаты октября 2024 года поставили абсолютный рекорд с точки зрения денежного объёма, всего в этом месяце россияне приобрели ЛП на сумму 151,6 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС), это довольно много даже в рамках стандартных сезонных трендов – в сентябре-октябре, как правило, на рынке фиксируется осенние пики продаж. Интересно, что до этого абсолютный максимум мы фиксировали в декабре 2023 года, тогда затраты составили 149,1 млрд рублей, а еще раньше наибольшие объемы приходились на самый пик кризиса – в марте 2022 года в нашей стране было продано готовых ЛП на сумму 148,7 млрд рублей», — говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что рублевая динамика в октябре 2024 года хоть и находилась на довольно высоком уровне (18,3%), но все-таки не была рекордной даже в рамках текущего календарного года, так как абсолютные максимумы фиксировались в июле 2024 года (19,2%), а также в феврале 2024 года (18,9%).

С января по октябрь 2024 года в России было продано 4,04 млрд упаковок лекарственных препаратов — на 1,3% больше, чем годом ранее. Потребление в минимальных единицах дозирования (МЕД) выросло на 2,5%, достигнув 79,2 млрд МЕД, что связано с увеличением дробности упаковок. При этом натуральные объемы продаж за октябрь — 436,4 млн упаковок — не стали рекордными, хотя рост относительно октября 2023 года составил 3,2%.

Среди фармацевтических групп наибольший рост спроса в октябре 2024 года зафиксирован на гипогликемические препараты-аналоги глюкагоноподобного пептида-1 — продажи выросли в девять раз по сравнению с прошлым годом. Высокую динамику также показали антидепрессанты (+40%), комбинированные гипотензивные средства (+37%) и противовирусные препараты (+36%), что характерно для осенне-зимнего периода.

Ранее RNC Pharma сообщало, что за первые десять месяцев 2024 года российская фармацевтическая промышленность продемонстрировала значительный рост — объем производства лекарственных средств достиг 673,5 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода 2023 года на 15,8%.

gxpnews