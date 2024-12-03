Семаглутид не спасет от эпидемии ожирения

Примерно три четверти американцев сегодня имеют лишний вес или ожирение. Авторы нового исследования Lancet прогнозируют, что, если текущие тренды продолжатся, к 2050 году ожирением будут страдать двое из трех взрослых и один из трех детей. На семаглутид надежды особой нет. При текущих ценах на эти препараты годовой курс лечения половины страдающих ожирением взрослых в США обошелся бы системе здравоохранения в $411 млрд.

США лидируют по количеству населения с избыточным весом и ожирением. За последние 30 лет как ожидаемая продолжительность жизни, так и продолжительность здоровой жизни в стране снизились. В 2021 году в США 335 тыс. смертей были связаны с избыточным весом и ожирением, что делает его одним из главных и наиболее быстрорастущих факторов риска.

В 2021 году в США избыточный вес или ожирение имели, по оценкам исследования, опубликованного в журнале Lancet, 15,1 млн детей и подростков в возрасте 5–14 лет, 21,4 млн подростков в возрасте 15–24 лет и 172 млн взрослых в возрасте 25 лет и старше. Избыточный вес и ожирение были у 36,2% мальчиков и 37,2% девочек в возрасте от 5 до 14 лет. Среди подростков (в возрасте 15–24 лет) это число увеличивалось — 46,7% у юношей и 50,8% у девушек. Стандартизированная по возрасту распространенность избыточного веса и ожирения среди взрослых в возрасте 25 лет и старше оценивалась в 75,9% у мужчин и 72,6% у женщин. Как и у девушек, ожирение встречается чаще у взрослых женщин, чем у мужчин.

Распространенность избыточного веса и ожирения линейно увеличивалась с 1990 по 2021 год среди детей и подростков в возрасте 5–14 лет. Причем распространенность ожирения росла гораздо быстрее, чем распространенность избыточного веса, особенно среди подростков.

Если такие тенденции и закономерности сохранятся, прогнозируют авторы исследования, к 2050 году еще 3,33 млн детей и подростков младшего возраста и 3,41 млн подростков будут иметь избыточный вес или ожирение.

Число взрослых с избыточным весом и ожирением, по прогнозам, к 2050 году также существенно возрастет. Общее число людей с избыточным весом и ожирением в возрасте 25 лет и старше, по прогнозам, в 2050 году составит 213 млн, из которых 146 млн будут иметь ожирение. Прогнозируемая распространенность избыточного веса и ожирения в 2050 году оценивается в 81,1% среди взрослых мужчин и 82,1% среди взрослых женщин. При этом распространенность ожирения будет расти более быстрыми темпами, чем избыточный вес, и быстрее среди мужчин, чем среди женщин.

Поскольку ожирение в подростковом возрасте редко проходит, именно эта когорта, вероятно, будет активно накапливать сопутствующие заболевания, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, рак, бесплодие, расстройства психического здоровья и преждевременную смерть.

Авторы исследования обращают внимание на сложность факторов избыточного веса и ожирения у детей и подростков, поэтому ожидать, что только поведенческие вмешательства приведут к устойчивому снижению распространенности ожирения, не приходится. Требуется многокомпонентная программа, включающая образование (например, питание в начальной школе и физическое воспитание), здравоохранение (например, скрининг на ожирение), продовольственные системы и потребительскую среду (например, налоги на напитки), ресурсы домохозяйств и регулирование (например, законодательство о фаст-фуде в школах и вокруг них) и так далее.

При этом авторы исследования обращают внимание на то, что многим взрослым, а также некоторым детям и подросткам потребуется срочное лечение. Для взрослых и подростков постпубертатного возраста варианты могут включать лекарства от ожирения, жесткие диеты или бариатрические операции.

Упоминаются авторы исследования и препараты на основе семаглутида. Клинические исследования этих препаратов у подростков с ожирением показали в среднем снижение ИМТ на 16,1% через 68 недель. Однако эти методы лечения требуют медицинского наблюдения и не рекомендуются детям препубертатного возраста или подросткам младше 12 лет.

К тому же текущие цены на новейшие препараты против ожирения GLP-1 в США остаются непомерно высокими. В отчете Комитета по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената США за 2024 год подсчитано, что если бы половина взрослых в США с ожирением принимала семаглутид, это могло бы обойтись системе здравоохранения в $411 млрд в год. Для сравнения, реализация политики разумного питания для всего населения обойдется в $430 млн на 10 лет.

Конечно, стоимость этих препаратов может снизиться с окончанием эксклюзивности. Но тенденции принятия методов лечения других метаболических заболеваний свидетельствуют о том, что, хотя объемы рецептов увеличились, препараты просто не использовались в некоторых группах населения. Поэтому лекарства от ожирения и клиническое его лечение, резюмируют авторы исследования, не следует рассматривать как решение проблемы эпидемии ожирения.

gxpnews