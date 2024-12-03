Sanofi не удалось оспорить вывод на рынок РФ аргентинского дженерика от муковисцидоза

Комиссия ФАС отклонила претензии компании «Санофи Россия» (Sanofi), представляющей интересы американского фармпроизводителя Vertex Pharmaceuticals, насчет итогов государственных торгов на поставку дорогостоящего препарата против муковисцидоза — «Трикафта». Sanofi требовала остановить закупку аргентинского аналога препарата «Трилексу» от компании Tuteur. Об этом сообщают «Ведомости».

Осенью 2024 года Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан при Минздраве РФ организовал шесть аукционов с начальной стоимостью 17,8 млрд рублей. Победителем стала компания «Ирвин», предложившая аргентинский аналог американского препарата по значительно более низкой цене – 11,18 млрд рублей, что на 37% ниже начальной стоимости.

Это первый случай, когда в федеральных закупках препарата от муковисцидоза победу одержал поставщик дженерика, а не оригинальной «Трикафты» от Vertex. Оба лекарства получили регистрацию в России: американский препарат – в июне 2023 года, аргентинский – в ноябре 2024 года.

«Санофи Россия» пыталась оспорить результаты торгов, требуя приостановить заключение контрактов и провести повторные закупки, однако антимонопольная служба признала эти требования необоснованными.

В своей жалобе в ФАС «Санофи Россия» также подчеркивала, что вещество элексакафтор защищено действующими патентами. В свою очередь, в компании «Ирвин» утверждают, на препарат получена принудительная лицензия и она действует, поэтому нарушения патентного права нет. Кроме того, «Ирвин» отмечает, что закупка «Трилексы» позволит бюджету сэкономить 7,88 млрд рублей.

gxpnews