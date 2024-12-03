ЛП «Арцерикс» от идиопатического рецидивирующего перикардита получил сертификат «Сделано в России»

Первый отечественный препарат для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита (ИРП) «Арцерикс» (гофликицепт) получил сертификат «Сделано в России» для экспортного продвижения под национальным брендом, которое реализует Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Препарат отмечен в категориях «Надежность» и «Уникальность».

Основное условие для получения сертификата «Сделано в России» — компания должна производить продукцию, которая обладает повышенным качеством или усовершенствованными характеристиками. Успешное подтверждение соответствия требованиям программы позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность продукции при продвижении за рубежом.

«Арцерикс» разработан с нуля в лабораториях «Р-Фарм» и производится на мощностях группы компаний. Препарат находится под патентной защитой в 59 странах мира. В настоящий момент это единственное лекарство в России, зарегистрированное для патогенетической терапии ИРП у пациентов старше 18 лет. В 2024 году «Арцерикс» получил орфанный статус и был рекомендован к включению в перечень ЖНВЛП.

«Мы гордимся, что полностью отечественная разработка уже сегодня помогает пациентам и задает новые стандарты в лечении такого серьезного заболевания, как идиопатический перикардит. Получение сертификата — это не только признание высокого качества лекарственного средства, но и возможность расширить доступ к передовой терапии для пациентов по всему миру», — отметил Василий Игнатьев, генеральный директор «Р-Фарм».

ИРП — это аутовоспалительное заболевание, одним из ведущих механизмов развития которого является избыточный синтез провоспалительных цитокинов семейства ИЛ-1 (ИЛ-1β и ИЛ-1α), запускающих непрерывный круг воспаления и приводящих к рецидивирующему течению заболевания.

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