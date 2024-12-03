CBC и Mubadala приобрели китайское подразделение UCB за $680 млн

Сингапурская группа по управлению активами CBC Group в партнерстве с инвестиционной компанией Mubadala из ОАЭ завершила приобретение китайского подразделения бельгийской фармкомпании UCB. Инвестиции в размере $680 млн направлены на покупку производственного комплекса в городе Чжухай и прав на популярные медицинские препараты, такие как «Кеппра» (леветирацетам), «Вимпат» (лакосамид) и «Ньюпро» (ротиготин), а также противоаллергические «Зиртек» (цетиризин) и «Ксизал» (левоцетиризин).

Сделка является частью масштабной стратегии CBC по консолидации ведущих фармацевтических активов и формированию лидирующей неврологической компании на быстрорастущем китайском рынке, оцениваемом в $33 млрд. В результате слияния появится новое предприятие NeuroGen Pharma, которое объединит технологические достижения обеих компаний в области нейрохирургии для расширения доступа пациентов к современным методам лечения.

О готовящейся сделке стало известно в сентябре 2024 года. Отмечалось, что это позволит UCB сосредоточить усилия на инновациях и партнерствах, обеспечивая соответствие ее стратегических целей меняющимся требованиям китайского рынка.

Это партнерство между CBC и Mubadala продолжает их уже существующее сотрудничество в рамках Healthcare Infrastructure Platform и инвестиций в биотехнологическую компанию Hasten. CBC Group, располагающая активами на $9 млрд, специализируется на healthcare-инвестициях в Азии, включая фармацевтику, биотехнологии и медицинские услуги.

Бельгийская UCB, имеющая годовой оборот €5,3 млрд, является международным производителем препаратов для лечения заболеваний нервной и иммунной систем. Mubadala Investment Company управляет портфелем в $302 млрд от имени правительства ОАЭ, инвестируя в различные сектора экономики.

gxpnews