Путин подписал закон о присвоении правового статуса биоресурсным центрам и биоколлекциям

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон 428-ФЗ «О биоресурсных центрах и биологических (биоресурсных) коллекциях», утвердив основы сохранения генетических ресурсов, аккумулируемых в биологических коллекциях России, и их использования, ввоза и вывоза. Кроме того, документом утверждается порядок создания и развития ресурсных центров и биологических коллекций.

В РФ будет создан Фонд биологических (биоресурсных) коллекций и Государственный реестр биологических (биоресурсных) коллекций, а также статус биоресурсных центров теперь смогут получать научные или образовательные организации. Государство будет вести учет национальных каталогов генетических ресурсов и биоколлекций в ГИС «Национальная база генетической информации».

В документе дано определение «биологической (биоресурсной) коллекции» — это целенаправленно созданный научно систематизированный фонд паспортизированных биологических образцов естественного и (или) искусственного происхождения, обладающих общим набором специфических характеристик, сохраняемый в контролируемых условиях с соблюдением генетической чистоты, целостности и подлинности материалов и используемый для научной, научно-технической или образовательной деятельности.

Как поясняли разработчики закона, до его появления в России не было системного регулирования этой сферы — несмотря на то, что отдельные ее области попадают под действие законов №492-ФЗ «О биологической безопасности в РФ», 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» и 52-ФЗ «О животном мире».

«Наличие биологических коллекций зачастую — заслуга научных коллективов, многие из которых рассматривают вопросы поддержания коллекций вопросом сохранения национального достояния и делом своей жизни. <…> Данные ресурсы, накапливаемые в коллекциях, в ряде случаев на протяжении веков, при их утрате не могут быть восполнены, а значит будет утрачена значительная часть уникальных данных», — говорилось в пояснительной записке.

Основная часть закона вступает в силу с момента опубликования. С 1 января 2027 года биологические коллекции и образцы из них будут причисляться к категории особо ценного движимого имущества. Статьи закона, регулирующие ведение национальных каталогов особо ценных образцов, требования к сохранению, изучению, развитию биологических коллекций и информационное обеспечение сферы, начнут действовать с 1 января 2028 года.

gxpnews