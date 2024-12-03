В Белоруссии ИП могут запретить заниматься фармдеятельностью

Белорусский Минздрав подготовил изменения в проект Кодекса Республики Беларусь о здравоохранении. Обсуждения документа продлятся до 9 декабря. Согласно пояснительной записке к проекту, многие нововведения коснутся сферы оборота лекарств.

Так, если новая версия кодекса будет поддержана, индивидуальные предприниматели более не смогут заниматься фармацевтической деятельностью. «Из определения фармацевтической деятельности исключено указание на возможность ее осуществления индивидуальными предпринимателями. Устанавливается, что аптека является структурным подразделением организации здравоохранения, а деятельность по аптечному изготовлению, реализации, отпуску лекарственных препаратов, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента могут осуществлять только юридические лица», — поясняют авторы проекта.

Кроме того, предлагается запретить продавать лекарства детям и подросткам в возрасте до 14 лет. Эта мера направлена в том числе на профилактику суицидов и на исключение злоупотребление самолечением. Как говорится в пояснительной записке, малолетние не могут в полной мере отдавать себе отчет в последствиях неправильного или бесконтрольного применения лекарств.