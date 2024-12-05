В Минздраве рассказали, почему фармкомпании отказываются от разработки новых лекарств

Разработка новых лекарств сталкивается с серьезными трудностями в привлечении инвестиций на начальных этапах клинических исследований. По статистике, из десяти разработок лишь 20-30% успешно проходят весь путь до появления на фармацевтическом рынке. Эту проблему озвучила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова в Совете Федерации.

Таким образом, большинство фармацевтических разработок так и не превращаются в готовые лекарства. По этой причине бизнес неохотно идет на это, предпочитая выпускать копии уже существующих лекарств. Для решения данной проблемы по инициативе президента РФ Владимира Путина был создан национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», включающий пять федеральных программ под кураторством различных министерств, заявила Семенова.

Три программы нацпроекта курирует Минздрав и Минобрнауки, одну — Минпромторг. Ключевая цель — обеспечить успешное внедрение перспективных фармацевтических разработок в производство и их выход на рынок лекарственных препаратов.

«Ключевая задача — не только технологический суверенитет, чтобы наша страна была абсолютно независима при любых вызовах, которые могут встать перед нами. Но должны быть еще и проекты, направленные на технологическое лидерство, а такие заделы в России всегда были», — сказала замминистра.

Ранее она говорила, что нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» станет катализатором развития генной инженерии. По ее словам, в 2027 году «будет начата реализация уникальной концепции создания генотерапевтических препаратов по индивидуальным показаниям, что позволит решить многие проблемы орфанных заболеваний».

gxpnews