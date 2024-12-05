Три члена управленческой команды «Биннофарм Групп» вошли ТОП-100 влиятельных людей в фармацевтическом бизнесе

В рамках IV Международной Ежегодной Конференции «Стратегии управления персоналом в фармацевтической и медицинской отраслях» был опубликован рейтинг ТОП-100 влиятельных людей в фармацевтической отрасли. Три члена управленческой команды «Биннофарм Групп» вошли в этот список.

В категории «Генеральные Директора» строчку в рейтинге занял генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов, реализующий стратегию непрерывного роста компании и обеспечивающий коммерческое присутствие препаратов «Биннофарм Групп» в различных странах мира. В категории «Менеджмент» влиятельной персоной признана директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» Екатерина Славгородская, которая развивает формат омниканального продвижения препаратов компании, что позволяет «Биннофарм Групп» занимать 6 место на рынке ритейла. В категории «Директор по Персоналу» отмечена Татьяна Федченко, реализующая стратегию привлечения и удержания высококлассных специалистов, развивающая корпоративную культуру компании и волонтерское движение «Биннофарм Групп».

Участником рейтинга влиятельности становятся профессионалы фармацевтической отрасли, чьи решения и действия могут оказать значительное воздействие на развитие новых направлений, на маркетинговые стратегии компаний и другие аспекты фармацевтической индустрии.

gxpnews