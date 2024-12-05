Оборудование «Росэлектроники» для малоинвазивной хирургии получило РУ Росздравнадзора

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинский комплекс для малоинвазивной хирургии «Алькор». Многофункциональный аппарат объединяет на одной стойке диагностическое и хирургическое оборудование, что позволяет медикам решать одновременно две задачи – обследования и лечения. Комплекс «Алькор» демонстрируется в рамках экспозиции «Росэлектроники» на выставке «Здравоохранение-2024».

Новый аппарат предназначен для выполнения предоперационных ультразвуковых и эндоскопических исследований, амбулаторных и стационарных малоинвазивных операций под ультразвуковым или эндоскопическим контролем. Диагностическое и хирургическое оборудование объединены в комплекс общим интерфейсом управления. Это обеспечивает максимальную легкость и комфорт в настройке и выборе режимов работы функциональных блоков.

Оборудование может применяться в области дерматологии, флебологии, гинекологии, проктологии, урологии и общей хирургии. Эргономика «Алькора» позволяет использовать комплекс врачам нескольких специальностей без переоснащения и дополнительной подготовки рабочего места, что сокращает сроки окупаемости оборудования. Кроме того, у специалиста есть возможность ведения базы данных пациентов, создания индивидуальных шаблонов обследования для отчетов о проведенных манипуляциях и их хранение в базе данных.

Комплекс «Алькор» разработан входящим в «Росэлектронику» ВНИИ «Вега».

«Малоинвазивные методики — это настоящее и будущее хирургии. Регистрация “Алькора” в Росздравнадзоре подтверждает соответствие оборудования установленным стандартам безопасности и эффективности. Получение регистрационного удостоверения открывает доступ к участию аппаратуры в государственных закупках, а также значительно облегчает процесс интеграции оборудования в клиническую практику. Теперь после завершения всех формальных процедур мы готовы приступить к серийному производству комплексов», — заявил генеральный директор ВНИИ «Вега» Владимир Штефан.

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