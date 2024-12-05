Novo Nordisk купит производственную площадку Novavax в Чехии

Американский производитель вакцины от COVID-19 Novavax продаст свое предприятие в Чехии датской Novo Nordisk за $200 млн. Вырученные средства Novavax направит на разработку вакцин.

Это решение последовало за лицензионным соглашением на сумму не менее $1,2 млрд с французской Sanofi на коммерциализацию вакцины от COVID-19 в обмен на почти 5% акций. Акции Novavax выросли примерно на 88% с момента сделки Sanofi в мае.

«Решение о продаже производственного предприятия в Чехии соответствует нашему ранее объявленному обязательству превратить Novavax в более гибкую и гибкую организацию, ориентированную на партнерство», — заявил генеральный директор компании Джон Джейкобс.

gxpnews