Roivant прекращает разработку препарата против саркоидоза легких

Roivant прекратит разработку своего препарата для лечения редкого заболевания легких ввиду того, что он не продемонстрировал лечебных свойств у пациентов в ходе промежуточного испытания. Акции компании упали на 4%.

Разработкой занималось подразделение Roivant Kinevant Sciences. Согласно заявлению компании, инъекционный препарат намилумаб не достиг ключевых и дополнительных целей в ходе шестимесячного испытания, в котором участвовали 107 пациентов с хроническим активным саркоидозом легких.

«К сожалению, наука иногда смиряет, и мы гордимся тем, что предприняли попытку», — сказал генеральный директор Roivant Мэтт Глайн.

Хронический активный саркоидоз легких приводит к образованию скоплений воспалительных клеток в легких и других органах, что приводит к повреждению тканей и дисфункции органов. Текущие методы лечения этого заболевания включают кортикостероиды и другие иммунодепрессанты, которые только подавляют симптомы, в том числе одышку, боль в груди и постоянный сухой кашель.

По данным Американской ассоциации легких, саркоидозом ежегодно заболевают от 150 000 до 200 000 человек в Соединенных Штатах.

gxpnews