Пациентские организации призвали к соблюдению прав интеллектуальной собственности в фармотрасли

Представители пациентского сообщества и фарминдустрии, а также эксперты заявили о необходимости соблюдения интеллектуальной собственности в отрасли для обеспечения доступности инновационного лечения. Сегодня остро стоит вопрос выхода дженериков на рынок в период действия патентов на оригинальные препараты и их участие в государственных закупках. Связанные с этим судебные процессы блокируют закупки препаратов, и пациенты остаются без необходимого лечения, считают участники XV Всероссийского конгресса пациентов.

«В последнее время мы видим много случаев, когда нарушение прав интеллектуальной собственности негативно влияет на пациентов. Человек становится заложником судебных процессов. Мы должны сделать так, чтобы подобных разбирательств не было, интересы всех сторон были удовлетворены, а в доступе у пациента находились законные во всех отношениях препараты», — заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев в ходе круглого стола «Защита интеллектуальной собственности сегодня – доступ пациентов к инновационной терапии завтра».

С ним согласен председатель правления МОО «Вместе против гепатита» Никита Коваленко — он обозначил проблему отсутствия механизмов обеспечения защиты интеллектуальной собственности в России, межведомственную несогласованность и противоречивую правоприменительную практику.

По его словам, лекарственное обеспечение — лишь часть медицинской помощи, и справиться со многими заболеваниями мешают дефицит специалистов, проблемы с диагностикой, маршрутизацией и информированностью. Эти проблемы не решить повышением доступности препаратов за счет снижения цены, подчеркнул Коваленко.

Эксперты отметили серьезные меры, которые разработаны государством для развития лекарственного суверенитета и обеспечения пациентов необходимым лечением в случае недоступности оригинального препарата. При этом, по мнению участников круглого стола, критически важно, чтобы их использование соответствовало нормам защиты интеллектуальной собственности и решало не только текущие задачи, но и в долгосрочной перспективе отвечало интересам пациентов, гарантируя непрерывность появления инноваций.

По словам исполнительного директора Ассоциации Международных Фармацевтических Производителей Ларисы Матвеевой, фармотрасль развивается благодаря инновациям: «Все новые лекарственные средства, появляющиеся на рынке, являются результатом длительных, дорогостоящих исследований и разработок, проводимых фармацевтическими компаниями. От момента первого синтеза новой молекулы и выхода препарата на рынок в среднем проходит 12–13 лет. Инноватор — не важно, российский или зарубежный — должен быть защищен, чтобы иметь возможность продолжать прорывные разработки».

В октябре-ноябре ФАС выдала несколько прецедентных предписаний о прекращении введения в оборот дженериков до окончания срока действия патентов на оригинальные препараты. «Решения верные, главный вопрос в возможности их надлежащего исполнения. Здесь очень важно эффективное взаимодействие между регуляторами. Защита интеллектуальной собственности — это необходимое условие стимулирования инноваций. Если мы не сможем ее защитить, инноваций не будет. Нужно решить, как это сделать правильно», — добавила она.

Эксперт Всероссийского союза пациентов, директор Исследовательского центра надлежащих закупочных практик Алексей Федоров отметил, что главная задача — это принятие превентивных мер и разработка механизма, которые помогут избежать нарушения прав ИС и негативных последствий для пациентов и добросовестных участников рынка.

Для усовершенствования системы защиты ИС было предложено использование в качестве специальных обеспечительных мер не только блокировку денежных средств от госконтрактов на поставку спорного препарата, но и ограничения на осуществление государственной регистрации цены, ввод в гражданский оборот дженерика, а также на участие в госзакупках.

Среди других мер — запрет поставщикам, которые привлекались к ответственности за недобросовестную конкуренцию, участвовать в тендерах, а также включение информации о поставщиках, нарушающих права ИС, в реестр недобросовестных поставщиков, что поможет закупщикам и администраторам здравоохранения соблюдать права ИС при организации госзакупок.

В отношении принудительного лицензирования основная задача, которую обозначили эксперты — выработка четких критериев применения этого инструмента и достижение согласованного межведомственного подхода. Предложения, представленные на круглом столе, войдут в резолюцию Конгресса.

gxpnews