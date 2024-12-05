Правительство ужесточит правила обращения с пестицидами

До конца текущего года законодатели планируют внести в Государственную Думу поправки к законодательству о безопасном использовании агрохимикатов и пестицидов, направленные на ужесточение надзора за их применением. Такую информацию озвучил Сергей Митин, занимающий пост первого зампреда Комитета Совфеда по вопросам аграрной политики и природопользования.

Он отметил несколько ключевых проблем в отрасли. В первую очередь это касается неконтролируемого использования ветеринарных препаратов в сельском хозяйстве. Существенным упущением также является отсутствие единой системы, регулирующей применение пестицидов и мониторинг их остатков в сырье для производства продуктов питания. Дополнительные сложности создает нехватка сертифицированных методических разработок.

Иллюстрируя масштаб проблемы, Митин привел статистику по медовой продукции: результаты лабораторных исследований показали, что в прошлом году все проверенные торговые марки оказались поддельными, а в августе 2024 года доля фальсификата составила 81%.

В связи с этим критическую важность приобретает совершенствование законодательной базы в области технического регулирования и стандартизации. Особое внимание необходимо уделить разработке обязательных и добровольных требований, охватывающих весь жизненный цикл пищевой продукции — от производства до утилизации.

«Мы работаем сейчас вместе с Министерством сельского хозяйства, Россельхознадзором, Государственной думой по изменениям в базовый закон о безопасном обращении с пестицидами. Сложный вопрос. Тем не менее, я думаю, мы обязательно до конца года внесем его в установленном порядке в Госдуму. Это будет своего рода сдвигом в этой очень важнейшей составляющей качества пищевых продуктов», — заявил Митин в ходе круглого стола, посвященного совершенствованию законодательства о техническом регулировании качества и безопасности сельскохозяйственной и пищевой продукции.

gxpnews