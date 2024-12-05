AstraZeneca назначила исполнительного вице-президента после ареста Леона Вана в Китае

Британо-шведская фармкомпания AstraZeneca назначила нового международного исполнительного вице-президента — после того, как прежде занимавшего этот пост Леона Вана задержали в Китае по подозрению в незаконном лекарств и неправомерном сборе данных пациентов. В должности утверждена Искра Рейк, пишет Reuters.

Она будет отвечать за общую стратегию и обеспечение устойчивого роста на Азии и Евразии, Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки, Австралии и Новой Зеландии. Искра Рейк присоединилась к компании в 2001 году, а в 2017 году была назначена исполнительным вице-президентом по Европе и Канаде. Также она ведет подразделение вакцин и иммунотерапии, отвечая за раннюю и позднюю стадию разработки препаратов, включая вакцины от COVID-19 и респираторно-синцитиального вируса и моноклональные антитела.

Напомним, Леон Ван, который также был президентом AstraZeneca в Китае, отстранен от дел по причине начатого против него расследования. Его подозревают в незаконном ввозе из Гонконга препаратов для лечения рака, которые в стране не одобрены. Согласно заявлению компании, AstraZeneca выразила готовность продолжать взаимодействие с китайскими регуляторами.

gxpnews