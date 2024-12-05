Глава Камчатки пообещал наказать врачей и чиновников за проблемы с лекобеспечением

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов запустил личный блог, и первой темой его видеодневника стала проблема обеспечения жителей лекарствами. Всего в 2024 году от граждан поступило более 1 000 обращений, касающихся нехватки медикаментов, заметил он.

Солодов заявил, что ответственные за сбой в обеспечении лекарствами в 2024 году лица понесут ответственность – от врачей на местах до ключевых сотрудников Министерства здравоохранения региона. «Министерством здравоохранения в начале года было принято решение перестроить систему закупки лекарств и перейти к единой централизованной системе для того, чтобы обеспечить, во-первых, более выгодные условия, а значит, сэкономить бюджетные средства, и, во-вторых, гарантировать полноту обеспеченности и своевременность. Сама перестройка всегда вызывает сложные организационные процессы, и в данном случае переход заказчика от больниц к системе Минздрава привел к сбою. Здесь очень важна персональная ответственность, и мы будем ее придерживаться. Ответственность начинается от лечащего врача и заканчивается лично министром здравоохранения», — сказал глава региона.

Ситуация, которая сложилась в 2024 году, не должна повториться, продолжил он. Ряд руководителей, по его словам, уже находится под следствием. Также Солодов добавил, что сегодня около тысячи рецептов на льготные лекарства остаются неисполненными. «Задача стоит конкретно и четко — к середине декабря количество необеспеченных рецептов должно сократиться вдвое. За декабрь мы сведем их к нулю», — пообещал губернатор.

gxpnews