НЦЭСМП выпустил фармакопейные образцы для антибиотика и препарата против ВИЧ-инфекции

Фармакопейный стандартный образец дорипенема будет, согласно информации научного центра, фасоваться по 60 мг. В России регистрацию на свои препараты с этим МНН имеют 17 организаций, в том числе «Промомед Рус», «Фармасинтез» и «Велфарм».

Стандартный образец ламивудина будет фасоваться по 150 мг. В РФ зарегистрировано 60 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции только с этим действующим веществом или в комбинации ламивудина с другими антиретровирусными средствами. Ламивудин входит в группу противомикробных препаратов системного действия перечня ЖНВЛП, а также в группу комбинированных противовирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции.

По данным аналитической компании Headway, в 2023 году по госзакупкам приобретено препаратов с ламивудином на 243,22 млн рублей.

Осенью 2024 года НЦЭСМП выпустил пять новых типов ФСО: в октябре – для анальгетика напроксена и препарата гидазепама, а в середине ноября НЦЭСМП выпустил три новых типа стандартных образцов для трех препаратов, которые используются для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, – розувастатина, фуросемида и эналаприла. На данный момент в реестр ФСО входит 362 наименования.