Biogen ожидает устойчивого роста продаж препарата Leqembi

В ближайшем будущем Biogen ожидает линейного роста продаж препарата Leqembi на американском рынке. Об этом заявил представитель компании на конференции по здравоохранению.

В связи с высокой стоимостью и рисками побочных эффектов продажи препарата для лечения болезни Альцгеймера растут медленными темпами.

«На данный момент, пока ситуация на рынке не изменится, можно ожидать линейного роста продаж», — заявила Алиша Алаймо, глава североамериканского подразделения Biogen, на конференции Evercore HealthCONx.

В третьем квартале объем продаж Leqembi в США составил около 39 млн долларов США, что примерно на 9 млн долларов США больше, чем в предыдущем квартале.

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