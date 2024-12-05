ЛП от ожирения от Eli Lilly превзошел Wegovy от Novo Nordisk по эффективности

Американская Eli Lilly озвучила результаты первого прямого сравнительного исследования своего препарата от ожирения Zepbound (тирзепатид) с продуктом Novo Nordisk — Wegovy (семаглутид), применяемого для тех же целей. Выяснилось, что испытуемые в группе Zepbound потеряли на 47% больше веса, чем те, кто получал Wegovy.

Изначальное одобрение в США для Zepbound и Wegovy было основано на отдельных испытаниях, в которых препарат Lilly помог пациентам сбросить более 22% веса за 72 недели, в то время как Wegovy привел к потере 15% веса за 68 недель. Благодаря последнему исследованию стало известно, что Zepbound снижает вес в среднем 20,2% веса за 72 недели по сравнению с 13,7% в группе Wegovy.

Участие в исследовании принял 751 человек с лишним весом, причем никто из них не страдает диабетом. Сравнение двух этих конкурирующих лекарств показало, что при одинаковых параметрах испытаний препарат Lilly, который имитирует два гормона кишечника, более эффективен для снижения веса, чем Wegovy с его единственным механизмом действия.

На фоне этой новости акции американского фармпроизводителя выросли на 2,5% до трехнедельного максимума, добавив около $19 млрд к рыночной стоимости и доведя ее до более чем $790 млрд. Eli Lilly заявила, что опубликует полные результаты испытания в рецензируемом журнале и представит их на медицинской конференции в следующем году. Novo Nordisk же ожидает полных данных, включая распределение доз лечения в двух группах.

Известно, что Novo Nordisk намерена вернуть свое преимущество по эффективности над Lilly. Так, компания ведет разработку препарата CagriSema с двойным механизмом действия. Результаты его поздней стадии испытаний, которые, по словам датского производителя лекарств, могут привести к потере 25% веса, ожидаются в этом месяце. Американский фармпроизводитель не отстает: в первой половине следующего года компания готовится озвучить данные испытаний для перорального препарата от ожирения — форглипрона.

gxpnews