«Эндофарм» усилит сотрудничество с Сербией в области поставок лекарств

ФГУП «Эндофарм» (Московский эндокринный завод) расширяет горизонты международного сотрудничества, укрепляя связи с министерством здравоохранения Сербии. В начале декабря состоялась встреча, в ходе которой руководитель «Эндофарма» Михаил Фонарев и представители сербского здравоохранения обсудили перспективы совместной работы.

В ходе переговоров особое внимание уделялось налаживанию поставок медицинских препаратов, необходимых сербским медучреждениям. Участники встречи затронули важные аспекты регистрации лекарств, оптимизации поставок и возможности передачи технологий.

Мирсад Джерлек, занимающий пост государственного секретаря в сербском Минздраве, выразил готовность к углублению партнерских отношений и подчеркнул значимость диалога между странами в фармацевтической отрасли. Сербская делегация посетила производственные мощности «Эндофарма», где дала положительную оценку технологическим процессам и системе контроля качества.

Напомним, в текущем году «Эндофарм» получил сербский сертификат GMP. На сегодняшний день предприятие экспортирует продукцию в полтора десятка стран, включая государства ЕАЭС, Ближнего Востока и СНГ.

2023 год стал рекордным по росту экспорта — показатель увеличился почти втрое по сравнению с предыдущим годом, существенно превысив динамику прошлых лет. Ранее сообщалось, что «Эндофарм» получил регистрационные удостоверения на четыре ветеринарных препарата в виде растворов. Это «Гепарин натрия», «Эпинефрин», «Диазепам» и «Метоклопрамид».

gxpnews