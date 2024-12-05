Препарат AstraZeneca одобрен для лечения мелкоклеточного рака легких

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США одобрило препарат Imfinzi (дурвалумаб) компании AstraZeneca для лечения взрослых пациентов с мелкоклеточным раком легких, состояние которых не ухудшилась после химиотерапии и лучевой терапии.

Imfinzi — это человеческое моноклональное антитело, которое блокирует способность опухоли «ускользать» и подавлять иммунную систему, а также усиливает противораковый иммунный ответ организма. Это альтернатива химиотерапии, отличающейся токсичностью и общим негативным воздействием на организм.

В позднем исследовании препарат показал статистически значимое улучшение общей выживаемости по сравнению с плацебо. Препарат Imfinzi также одобрен для лечения нескольких видов рака, включая рак желчных протоков и немелкоклеточный рак легких. В июне 2024 года препарат получил одобрение в сочетании с химиотерапией для лечения взрослых пациентов с первично распространенным или рецидивирующим раком эндометрия подтипа dMMR.

Мелкоклеточный рак легких — агрессивная форма рака легких, которая обычно рецидивирует и быстро прогрессирует, несмотря на первоначальный ответ на химиотерапию и лучевую терапию, при этом только 15–30% пациентов живут пять лет после постановки диагноза.

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