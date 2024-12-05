FDA одобрило терапию Merus для лечения рака легких и поджелудочной железы

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США одобрило терапию Merus NV, предназначенной для лечения пациентов с трудно поддающимся типом рака легких и поджелудочной железы, у которых заболевание ухудшилось во время или после предшествующей системной терапии. Терапия под торговой маркой Bizengri нацелена на ген NRG1, который связан с образованием и прогрессированием нескольких опухолей.

Bizengri, первый коммерческий продукт Merus, как ожидается, будет доступен пациентам в ближайшие недели. Это первая одобренная терапия для пациентов с типом немелкоклеточного рака легких и аденокарциномы поджелудочной железы, в которой присутствует слияние генов NRG1. Bizengri работает, блокируя взаимодействие между белком HER3 и геном NRG1, что в свою очередь подавляет рост опухолевых клеток.

Немелкоклеточный рак легких является наиболее распространенным типом рака легких, в то время как аденокарцинома поджелудочной железы составляет более 90% случаев рака поджелудочной железы. Как выяснилось в ходе исследований, Bizengri может помочь уменьшить или полностью уничтожить заболевание у 40% пациентов с раком поджелудочной железы и у 33% пациентов с раком легких. Рекомендуемая доза составляет 750 мг в виде внутривенной инфузии каждые 2 недели.

gxpnews