Мишустин: к 2030 году Россия будет выпускать 90% жизненно важных лекарств

В рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» планируется существенно нарастить производство критически важных медикаментов в России. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания Совета по нацпроектам, к 2030 году планируется довести долю отечественного производства жизненно лекарств из списка ЖНВЛП до 90%.

Согласно правительственному отчету за 2023 год, на данный момент внутри страны производится около 80% препаратов из этого перечня. Реализация проекта также направлена на расширение использования инновационных биомедицинских технологий и методов регенеративной медицины, что должно сделать современные методы профилактики и лечения более доступными для населения.

Как показывают данные исследований, большинство россиян в целом положительно относятся к отечественным препаратам, однако вместе с тем многие пациенты все равно отдают предпочтение «знакомому и более качественному» зарубежному производителю. О причинах этого феномена – в материале GxP News.

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