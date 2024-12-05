Novo Nordisk снизит цены на два инсулиновых препарата в США более чем на 70%

Датский фармпроизводитель Novo Nordisk заявил в четверг, что снизит розничные цены на два инсулиновых препарата в США более чем на 70% с января 2026 года. Так, стоимость Fiasp будут снижена на 75%, а Tresiba — на 72,2%, говорится в заявлении компании.

В 2024 году фармгигант снизил цены на противодиабетические препараты NovoLog (75%), Novolin и Levemir (65%). Этот шаг последовал за аналогичным решением американской Eli Lilly, в феврале 2023 года заявившей о планах снизить цену на препараты для диабетиков на 70% (до $25 с прежних $82).

Таким образом, компании прислушались к просьбам американских властей, которые не раз обращались к производителям лекарств с призывом сделать инсулин доступнее для жителей.

gxpnews