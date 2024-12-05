Правительство направит допсредства для льготного кредитования закупок импортного инсулина

Согласно распоряжению, субсидию направят кредитным организациям и Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» «на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции». Дополнительное финансирование позволит просубсидировать ранее выданные импортерам кредиты на общую сумму около 140 млрд рублей и сохранить для заемщиков льготную ставку.

Всего в 2024 году на поддержку программы в федбюджете предусмотрено более 14,6 млрд рублей. Средства предназначены для достижения результата предоставления субсидии для «увеличения объема ввоза приоритетной для импорта продукции за счет льготного кредитования организаций».

Минпромторгу поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, а также предоставить доклад в правительство до 1 февраля 2025 года.

Специальная программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции запущена в мае 2022 года. Отмечалось, что на ее реализацию будет выделено более 37 млрд рублей. Программа призвана помочь предприятиям снизить текущие затраты, наладить поставки необходимых товаров. Срок, на который компании могут получить кредит, зависит от целей займа. Так, для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год, для оборудования и средств производства – три года.

На старте программы в перечень приоритетной импортной продукции попали антибиотики и препараты, состоящие из смеси двух или более компонентов, вакцины. В списке оказались также хирургические и стоматологические материалы, кровоостанавливающие средства, вата, марля, бинты, рентген-аппараты, диагностические реагенты и ряд других товаров.

В июне 2022 года программу расширили, добавив туда препараты, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов и расфасованные для розничной продажи, контрацептические средства на основе гормонов и сухие молочные смеси для детского питания.

Очередные изменения в перечень внесли в октябре того же года. Номенклатура программы дополнена инсулинами, иммунологическими продуктами, лекарствами, содержащими витамины, и препаратами для розничной продажи, содержащими йод или его соединения. Из медизделий в перечень попали приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи, шины и другие приспособления для лечения переломов, искусственные части тела, аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности.