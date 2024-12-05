«Магнит Аптека» запустит свою линейку БАД

В перспективе, отметили в компании, новый бренд может появиться и на полках магазинов «Магнит» других форматов – дрогери, гипермаркет, «у дома».

Бренд T.A.B. будет представлен в четырех линейках: top (премиальная линейка, созданная «с применением передового опыта и новейших разработок»), active (БАД, предлагающие точечные решения при определенных проблемах – например, расстройствах ЖКТ), balance (витамины и минералы, нацеленные на общее укрепление организма), а также kids (линейка для детей). Основная доля продукции будет представлена в среднем ценовом сегменте.

Планируется, что с февраля 2025 года в сети «Магнит Аптека» будет представлена первая линейка – balance. Ее стартовые позиции – комплекс витаминов и минералов для мужчин, БАД для контроля веса (пиколинат хрома, L-карнитин) и иммунитета (Омега 3-6-9, куркумин и др.).

По словам директора по операционному маркетингу сети «Магнит Аптека» Дианы Курбатовой, новый бренд T.A.B. «призван упростить жизнь покупателям – с точки зрения пользы для здоровья, а также понимания применимости конкретного средства».

В августе 2024 года стало известно, что продуктовый ритейлер «Магнит» откроет свою платформу для онлайн-продажи лекарств. Маркетплейс будет сформирован на базе подразделения «Магнит Аптека». Дата запуска платформы не называлась.

«Магнит Аптека» занимает 13-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам I полугодия 2024 года». Выручка компании за указанный период составила 12,4 млрд рублей. На 1 июля 2024 года сеть насчитывала 989 учреждений.