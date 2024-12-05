Исследование: 69% аптек в РФ имеют высокий или средний уровень цифровизации

Данные собраны на основе интервьюирования 151 топ-менеджера аптечных сетей, из которых 90 компаний относятся к малому бизнесу, 31 – к среднему и 30 – к крупному. Результаты аналитики приведены на панельной дискуссии от «Сбер Еаптеки» и «Сбер Маркетинга» «Аптечный e-com – чего не хватает для цифрового бума?» на платформе форума «Революция в продажах: e-com, marketplaces, retail & services».

Среди спонтанно названных респондентами факторов, которые могут повлиять на развитие онлайн-бизнеса аптек в течение трех лет, наиболее часто прозвучали «создание и развитие сайтов, мобильных приложений» (27 раз), «создание чат-ботов и автоматизация ответов» (16 раз), третье месте по частоте ответов заняли «государственное регулирование» и «взаимодействие и интеграция с партнерами» – эти факторы респонденты называли по 12 раз.

Наиболее выгодным инструментом в цифровом направлении большинство респондентов считают создание сайтов и приложений для розничных клиентов – почти 70% участников опроса отметили положительное влияние этого решения на прибыль компании, а 40% участников указали этот инструмент как быстрый и недорогой для внедрения. Выгоду в плане цены/качества респонденты отметили и в организации доставки препаратов по адресу покупателя, и во внедрении бонусных программ, систем отслеживания статуса заказов, и в интеграции с маркетплейсами.

В «Сбер Маркетинге» подсчитали, что вклад в выручку ритейлера от 13 цифровых инструментов составляет порядка 28%. Наибольшее влияние на товарооборот имеет программа лояльности – она способна увеличить выручку на 8%. Об использовании такого инструмента сообщили представители 47% аптек.

Исследование продемонстрировало и рост заинтересованности фармритейлеров к продвижению компании в интернете: 66% участвовавших в опросе представителей аптек отметили, что их организации используют для этого технологии push, SMS и e-mail-рассылки. Контекстную рекламу и продвижение своих приложений в специальных онлайн-магазинах используют 14% и 3% компаний соответственно – зачастую такими функциями пользуются высокоцифровизированные участники рынка. Таргетированной рекламой занимаются 33% аптек, поисковой оптимизацией сайта (SEO) – 30%, продвижением собственных аккаунтов в соцсетях (SMM) – 16%. Последние три инструмента используют как высоко-, так и среднецифровизированные организации.

В дополнение к исследованию «Сбер Маркетинг» привел данные опроса 153 тысяч интернет-пользователей. Более половины участников (56%) указали, что им удобнее покупать лекарства в аптеке «у дома», 24% респондентов ответили, что покупки удобнее совершать в интернет-аптеках, и только 3% участников считают наиболее удобным каналом покупки лекарств маркетплейсы.

На панельной дискуссии результаты собственного исследования продемонстрировала и компания Data Insight. Как указала старший аналитик Инэсса Головина, к 2024 году ожидается увеличение количества онлайн-заказов в аптеках до 229 млн единиц. В 2023 году этот показатель достиг 211 млн единиц.

В ноябре 2024 года Vademecum пообщался с Юлией Немудровой, участвовавшей в обновлении сайта одной из крупнейших в США некоммерческих аптек, о тенденциях цифровизации фармритейлеров в Штатах и отличиях этого процесса в России и за рубежом. «Главная особенность, которая сразу бросается в глаза: в России диджитал-сервисы сейчас развиты намного сильнее, чем в США. Это в первую очередь связано с более высокими требованиями отечественных потребителей к удобству и доступности», – отметила в беседе Немудрова.

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