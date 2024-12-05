«Ригла» приобрела 47 «Аптек от склада» в Саратове и Волгограде

«Ригла» приобрела 47 точек ГК «Фармсклад», ранее работавших под брендом «Аптека от склада». Это 37 аптек в Саратовской области и 10 – в Волгограде. Покупатель рассчитывает, что уже к 2025 году продажи в этих точках вырастут более чем на четверть.

Аптечная сеть «Ригла» завершила сделку по приобретению 47 точек ГК «Фармсклад», ранее работавших под брендом «Аптека от склада», сообщил «Коммерсантъ». «ФВ» в пресс-службе «Риглы» подтвердили, что в ее активы перешли 37 аптек в Саратовской области и 10 – в Волгограде. Эти точки расположены в районах с высоким трафиком и большой клиентской базой.

По словам генерального директора «Риглы» Бориса Попова, все приобретенные объекты работают в составе сети под брендом «Здравсити Аптека».

«Сделка позволит масштабировать наш опыт в указанных регионах, что, уверены, качественно скажется на ассортиментном предложении и стандартах обслуживания населения. Рассчитываем, что уже по итогам первого квартала 2025 года продажи сети в Саратовской и Волгоградской областях вырастут более чем на четверть», — добавил Попов.

Фото: Ринат Васбеев