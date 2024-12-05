Главу крупнейшей страховой компании в США UnitedHealthcare застрелили в Нью-Йорке

Генеральный директор UnitedHealthcare Брайан Томпсон был застрелен неизвестным на Манхэттене возле отеля Hilton. Убийство 50-летнего руководителя, возглавлявшего компанию с 2021 года, произошло после недавнего скандала с продажей акций на 117 млн долл.

Генеральный директор UnitedHealthcare, подразделения крупнейшей страховой компании США UnitedHealth Group, Брайан Томпсон был застрелен 4 декабря на Манхэттене. Об этом пишет газета New York Times.

Полиция города сообщила, что инцидент произошел возле отеля Hilton на Шестой авеню незадолго до начала ежегодной конференции для инвесторов и носил заранее спланированный характер. По данным следствия, злоумышленник поджидал 50-летнего Томпсона несколько минут, прежде чем произвести несколько выстрелов ему в спину и правую ногу.

Супруга погибшего Полетт Томпсон рассказала телеканалу NBC News, что ее муж получал угрозы, предположительно связанные с вопросами страхового покрытия, однако точных деталей она не знает. Полиция объявила вознаграждение в размере 10 тыс. долл. за информацию, которая поможет задержать преступника.

Томпсон возглавил UnitedHealthcare в апреле 2021 года после 17 лет работы в компании. Подразделение UnitedHealth Group обслуживает 49 млн американцев и сотрудничает с более чем 6700 медицинских учреждений по всей стране. Оно предоставляет своим клиентам комплексные аптечные льготы, которые включают покрытие расходов на рецептурные препараты. Годовой доход предприятия в 2023 году составил 281 млрд долл.

В мае 2024 года один из пенсионных фондов в городе Голливуд (штат Флорида) подал иск против UnitedHealthcare и трех топ-менеджеров, в том числе – Томпсона. Утверждается, что они продали акции компании на сумму в более чем 117 млн долл., зная о проводимом Министерством юстиции США антимонопольном расследовании, но не раскрыли эту информацию инвесторам и общественности.

В феврале хакеры взломали базу данных Change Healthcare, подразделения медицинской страховой компании UnitedHealth Group. Хакеры парализовали работу аптек по всей территории Соединенных Штатов, в том числе расположенных внутри больниц, и нарушили цепочку поставок рецептурных лекарств во всех уголках страны на более чем десять дней. Впоследствии киберпреступникам выплатили 22 млн долл.

Фото: kjpargeter / freepik

Владимир Заболотских

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