В ЕАЭС с 2025 года введут новую процедуру регистрации лекарств

Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств в ЕАЭС. Они помогут решить проблему обеспечения достаточного ассортимента препаратов в государствах — членах союза с ожидаемым низким объемом продаж.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял проект изменений в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Распоряжение № 189 от 02.12.2024 опубликовано на правовом портале ЕАЭС.

Как указано на сайте ЕЭК, изменения вводят процедуру признания по инициативе уполномоченного органа государства-члена результатов регистрации лекарств, зарегистрированных в других государствах — членах союза. Осуществлять регистрацию будут без оплаты пошлины на основании данных экспертизы, проведенной в референтном государстве.