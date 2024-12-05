На льготное кредитование закупок импортной продукции выделят еще 5 млрд рублей

Правительство выделило более 5 млрд руб. на дофинансирование программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции, в которую входят лекарства и фармацевтическая продукция. Всего в текущем году импортерам выдали кредиты на 140 млрд руб.

На субсидирование программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции направят еще 5 млрд руб. в 2024 году, соответствующее распоряжение № 3534-р от 04.12.2024 подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Минпромторг должен представить доклад о потраченных средствах до 1 февраля 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства, эти средства позволят просубсидировать ранее выданные импортерам кредиты на общую сумму около 140 млрд руб. и сохранить для заемщиков льготную ставку. В прошлом году на поддержку этой программы в федеральном бюджете было предусмотрено свыше 14,6 млрд руб.

Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае 2022 года, чтобы помочь предприятиям снизить текущие затраты, наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов.

В феврале правительство продлило программу льготного кредитования закупок импортной продукции. Государство дает гарантию на исполнение обязательств по договорам до 2026 года.

В распоряжении не приводится конкретный список закупаемой продукции. В ноябре 2022 года правительство включило фармацевтическую и медицинскую продукцию в список критического импорта по соответствующим кодам ТН ВЭД. Фармацевтическая продукция в списке представлена отдельными позициями из групп нуклеиновые кислоты, витамины, гормоны, гликозиды, алкалоиды, антибиотики, вакцины, иммунологические и биотехнологические препараты и другие лекарственные препараты из групп 3003 и 3004 ТН ВЭД. В июле 2023 года перечень критического импорта с поддержкой государства обновили, добавив новые товарные позиции.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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