В России начались продажи дженериков «Ксарелто»

С 5 декабря 2024 года в России стартовали продажи дженериков «Ксарелто» (МНН ривароксабан). Препарат разработала компания Bayer, в Европе он был одобрен в 2008 году, в России – в 2009 году, в США – в 2011 году. Патентная защита действовала до декабря 2024 года.

В России зарегистрирован ривароксабан 30 производителей (за исключением Bayer), 20 из них выпускаются в России как в стадии готовой лекарственной формы, так и начиная с синтеза субстанции, подсчитал «ФВ». В ГРЛС внесены шесть производителей субстанции, два из которых российские.

Ривароксабан относится к группе прямых оральных антикоагулянтов, первый ингибитор фактора Xa. Ривароксабан был создан компанией Bayer, дальнейшее его изучение проводится совместно с Janssen. Правом на продажу «Ксарелто» во всех странах, кроме США, обладает компания Bayer, в США лекарство продает Janssen.

В России препарат продается с 2010 года. По данным AlphaRM, с 2014 года по октябрь 2024 года продажи «Ксарелто» составили чуть больше 147 млрд руб. В 2019-м и 2020 годах препарат лидировал в рейтинге брендов, в 2021-м и 2022 годах он был на втором и третьем местах соответственно, а в 2023-м и 2024 годах вновь занял первую строчку.

По данным Росздравнадзора, шесть производителей дженериков уже ввели в гражданский оборот свои препараты. Кроме того, в оборот введена субстанция «Активного компонента».

На сайтах аптек предложений дженериков ривароксабана немного. В «Еаптеке» предлагается приобрести препарат производства «Р-Фарм», а на сайте «Здоров.ру» – «Академфарм» (Белоруссия). Дженерики на 50-60% дешевле оригинала. На сайтах других аптек дженериков или нет вообще, или указывается, что пока лекарства нет в продаже. Например, на сайте сети «Апрель» в каталоге есть лекарство от «Озона», но оно еще не продается.

Фото: ru.123rf.com

Елена Калиновская

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