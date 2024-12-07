Онкопациенты заплатили миллионы за «лечение» БАДами

Сотни российских пациентов с онкологическими диагнозами стали жертвами масштабной кампании по продаже биологически активной добавки (БАД) «Пептид Т-1», которая позиционировалась как средство для уничтожения раковых клеток, пишут «Известия». Пострадавшие полагали, что участвуют в клинических испытаниях нового препарата.

Но основатель группы компаний «Живая Земля» (производитель «Пептида Т-1») Геннадий Кошелев, чьи сотрудники продавали препарат, утверждает, что он никогда не позиционировал эту пищевую добавку как лекарства от рака, а жалобы пациентов счел одним из механизмов «рейдерского захвата».

Роспотребнадзор сообщает, что в Едином реестре свидетельства о государственной регистрации продукции с наименованием «Пептиды Т-1» отсутствуют. Ведомством государственная регистрация БАД с указанным наименованием не проводилась. Ведомством в адрес редакции подготовлено официальное письмо с требованием незамедлительно предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие указанную информацию, в том числе о наименовании юридического лица и/или индивидуального предпринимателя, осуществляющих реализацию небезопасной продукции на территории РФ.

Пациенты подали коллективную жалобу в Следственный комитет, требуя привлечь виновных к ответственности. Роспотребнадзор напомнило, что биологически активные добавки относятся к пищевой продукции, не обладают лечебными свойствами и не могут применяться как лекарства.

gxpnews