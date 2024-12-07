Eli Lilly инвестирует $3 млрд в расширение завода в США

Компания Eli Lilly объявила о вложении $3 млрд в расширение производственного комплекса в Плезант-Прери, штат Висконсин, чтобы удовлетворить растущий спрос на препараты от ожирения и диабета, такие как Zepbound и Mounjaro. Инвестиции позволят создать 750 новых рабочих мест, а запуск производства на новой линии планируется к концу 2025 года. Завод будет выпускать как существующие, так и будущие препараты компании.

Eli Lilly приобрела завод у Nexus Pharmaceuticals в начале 2024 года, а с учётом новых вложений общий объем инвестиций в площадку составит $4 млрд. По словам президента глобального производства компании Эдгардо Эрнандеса, это крупнейшая инвестиция Lilly в производство в США за пределами Индианы.

«Сегодняшнее объявление представляет собой нашу самую крупную инвестицию в производство в США за пределами нашего родного штата Индиана и позволит нам расширить мощности по производству как существующих, так и будущих лекарственных препаратов», — сказал Эдгардо Эрнандес, президент Lilly по глобальному производству.

Препараты Zepbound и Mounjaro на основе тирзепатида остаются одними из наиболее востребованных в США. По данным IQVIA, с момента запуска Zepbound в конце 2023 года было выписано более 5,2 млн рецептов. Однако из-за высокого спроса лекарства остаются в дефиците.

Несмотря на то, что FDA ранее исключило тирзепатид из списка дефицитных препаратов, это решение пересматривается после иска от фармацевтической ассоциации. Также компания сообщает, что с 2020 года инвестировала более $23 млрд в развитие своих производственных мощностей. Расширение завода в Висконсине должно усилить позиции компании на рынке и ускорить производство новых лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что препарат для лечения ожирения Zepbound от Eli Lilly превзошел по эффективности Wegovy от Novo Nordisk.

gxpnews